Stiri pe aceeasi tema

- ​Cagliari și Frosinone au oferit cel mai probabil meciul sezonului in Serie A. Cele doua s-au intalnit pe stadionul Unipol Domus, in etapa a 10-a, iar „sarzii” au obținut un succes incredibil, deși au fost conduși cu scorul de 3-0.

- In urmatoarele doua saptamani, acțiunile Enel Romania vor trece, in sfarșit, in posesia companiei elene publice de electricitate PPC, care iese oficial din limitele inguste ale pieței grecești și intra in categoria superioara a grupurilor energetice europene internaționalizate. Finalizarea achiziției…

- Presedintele AUR, deputatul George Simion, l-a criticat, miercuri, pe premierul Marcel Ciolacu, despre care afirma ca nu face decat sa urmeze "punct cu punct ordinele primite de la Banca Mondiala, Comisia Europeana si FMI. "Nu credem ca Romania a revenit la statutul de tara din lumea a treia, de…

- Ionuț Panțiru (27 de ani), fundaș stanga, a revenit pe teren pentru FCSB dupa doi ani și jumatate. El a intrat in minutul 83 al meciului cu Sepsi (scor 5-2), in locul lui Risto Radunovic. Ultima partida a lui Panțiru a fost pe 25 aprilie 2021, chiar impotriva lui Sepsi. Atunci, FCSB pierdea acasa cu…

- Mesaj RO Alert al Poliției! O copila de 14 ani din Ilfov a disparut de acasa impreuna cu nepotul eiPolițiștii din Ilfov sunt in alerta dupa ce e fata de 14 ani din Chitila a plecat de acasa cu nepotul ei de un an și 10 luni și nu a mai revenit acasa. Oamenii legii au dat și un mesaj RO Alert.…

- Premiul I a fost obtinut de Marius Barbone. Premiul II i a revenit lui Bogdan Ionut Mateias, premiul III a fost acordat artistei Daniela Groapa, iar mentiunea i a revenit lui Teodor Arghil.Ieri, 31 august 2023, de la ora 17:00, la Muzeul de Arta Constanta a avut loc finisajul celei de a doua editii…

- FOTO ȘTIREA TA | Cerșetorul „vindecat” miraculos de polițiștii locali din Alba Iulia a revenit „la munca” FOTO ȘTIREA TA | Cerșetorul „vindecat” miraculos de polițiștii locali din Alba Iulia a revenit „la munca” Cerșetorul care a fost „vindecat” de catre polițiștii locali din Alba Iulia a fost zarit,…