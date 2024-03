Stiri pe aceeasi tema

- Avram Gal, patronul restaurantului Transylvania Steakhouse și președintele PSD Campia Turzii tocmai a venit cu un anunț referitor la vanzarea restaurantului din Cluj-Napoca. Fie ca este vorba de o simpla neințelegere sau de o strategie de publicitate, Avram Gal a reușit sa fie din nou in atenția publica…

- Candidatul USR Campia Turzii pentru funcția de primar, Ioan Bakos, atrage atenția asupra lucrarilor abandonate la gradinița din localitate. ”Campia Turzii a devenit un oraș in care administrația poate risipi sub orice forma banii contribuabililor. A inceput construirea unei gradinițe in zona Piața Unirii,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca are incredere ca electoratul de dreapta din Capitala va vota impotriva PSD, subliniind ca trebuie ca oamenii sa se informeze si sa voteze in cunostinta de cauza.

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat miercuri, la Prima News, ca isi asuma candidatura la Primaria Capitalei, precizand ca este in fisa postului sau, dupa ce a preluat sefia organizatiei PNL Bucuresti. El susține ca „Nicușor Dan nu e candidatul dreptei la Primaria Capitalei” și a subliniat…

- Invitat la ZIUA Live, primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi a vorbit si despre candidatura la viitoarele alegeri. Noi primarii suntem ca niste mingi de ping pong. La alegeri liderii politici ne folosesc meritele pentru voturi. Dupa ce au iesit si si au facut treaba se uita. Daca astazi PNL…

- Rachid Bouhenna (32 de ani) a semnat cu Poli Iași și a revenit in Superliga. El a evoluat in Romania pentru Sepsi Sfantu Gheorghe, CFR Cluj și FCSB. Fundașul algerian a explicat motivul pentru care a ales sa revina in Romania. El era liber de contract dupa ce a evoluat in Grecia, la Ionikos, in sezonul…

- Traficul pe sectorul de Autostrada Chețani- Campia Turzii a fost deschis oficial azi, 21 decembrie in jurul orei 15:00.,,Acești 15,7 km deschiși astazi se adauga celor 13,55 km dintre Nușfalau și Suplacu de Barcau, pe care se circula inca din septembrie.De astazi, municipiul Targu Mureș va avea legaturi…