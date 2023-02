Stiri pe aceeasi tema

- Fostul petrolist Simon Mazarache a facut o alegere surprinzatoare dupa ce s-a desparțit de prim-divizionara Petrolul Ploiești. Atacantul originar din Schitu Golesti (Argeș) a decis sa iși continue cariera in Liga 4, deși are doar 30 de ani, impliniți in data de 10 ianuarie, și avea oferte concrete din…

- In asteptarea ridicarii interdictiei la transferuri, Politehnica Timisoara are sase jucatori semnati in aceasta iarna. A fost confirmat si finlandezul Onni Tiihonen, jucator care era deja inregimentat conform „principalului” Octavian Benga. Mijlocasul central a semnat pana in vara, cu drept de prelungire…

- Desi in prima parte a sezonului echipa timisoreana a avut multi straini care au dezamagit, de voie de nevoie Politehnica va miza iarasi pe jucatori din afara tarii. In mare nevoie de un fundas, a fost adus Milos Sekulic, care soseste tocmai din Promozione (L6 Italia), in timp ce cealalta achizitie a…

- Moartea celor doi soti din Bran, gasiti plini de sange, luni dimineata, a survenit in urma loviturilor cu un cutit si cu un topor, sunt concluziile medicilor legisti. Anchetatorii anunta ca au solicitat expertize ADN, in baza unor probe descoperite, pentru a stabili daca suspectul in acest caz a…

- Politehnica Timișoara se reunește luni in noul an. Dupa campania eșuata din toamna, alb-violetii pastreaza sperante ca se vor salva de la retrogradarea in „C” si si-au creionat un program cu sase amicale inainte de duelul oficial de la Dumbravita, primul din 2023. Cele mai atractive dueluri din teste…

- Politehnica Timișoara a incheiat sezonul regulat al Ligii I in deplasare, pe terenul celor de la Vasas Femina Odorheiu Secuiesc. Cu trei goluri marcate si niciunul primit, 3-0, Poli obține cele trei puncte și intra in play-off de pe prima poziție. Meciul a fost controlat in totalitate de Politehnica…

- Politehnica Timisoara are o ultima sansa sambata de a mai castiga un meci in 2022, dupa un an calendaristic per total dezastruos din punct de vedere sportiv. Misiunea alb-violetilor nu e deloc usoara in prag de sarabatoare, clubul urmand sa implineasca a doua zi, pe 4 decembrie, 101 ani de existenta.…

- Sambata, de la ora 11, pe arena "Stiinta", Politehnica Timisoara intalneste Metaloglobus Bucuresti, in etapa a 14-a a Ligii a II-a la fotbal. Inaintea acestui joc, alb-violetii ocupa ultimul loc, cu opt puncte