- Capitanul formatiei Universitatea Craiova, Nicusor Bancu, a admis ca evolutia alb-albastrilor din meciul cu Zorya Luhansk, pierdut cu 1-0 la Lublin, din Conference League, a lasat de dorit. „Au avut o posesie foarte buna și ocazii mai mari. Il felicit pe Lazar. A scos niște șuturi pe care scria gol.…

- Roxana Mirea este noua jucatoare a Politehnicii Timișoara, venita din postura de jucatoare libera de contract de la Universitatea Olimpia Cluj. „Am ales Politehnica Timișoara deoarece consider ca este o echipa de perspectiva cu un proiect sanatos pe termen lung. Sunt incantata ca am semnat cu acest…

- Politehnica Femina a anuntat o prima mutare a verii la nivelul lotului de jucatoare. Roxana Mirea, care si-a incheiat conturile cu Universitatea Olimpia Cluj, s-a alaturat alb-violetelor din postura de jucatoare libera de contract. Mirea (nascuta 2003) a fost prezenta la Timisoara inca de la reunirea…

- UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI – UNIVERSITATE CU GRAD RIDICAT DE INCREDERE – organizeaza ADMITERE 2022 la programele de studii de licența, masterat și doctorat. DE CE UPIT? prima instutiție de invațamant superior argeșeana universitate cu grad ridicat de incredere toate nivelurile de studii: licența-masterat-doctorat…

- Universitatea Craiova și-a stabilit cel de-al 4-lea amical din cantonamentul din Austria. Formația alb-albastra va juca miercuri in compania lui Al-Duhail, echipa care evolueaza in prima Liga din Qatar. Meciul va fi transmis in direct pe pagina oficiala de Facebook a clubul, așa cum au anunțat și printr-o…

- Dupa mai multe runde de negocieri, oficialii clubului Universitatea Craiova si mijlocasul Alex Mateiu au batut palma pentru prelungirea contractului. Vechea intelegere expira la finalul acestei luni. Mijlocasul brasovean de 32 de ani va evolua la Stiinta inca doua sezoane. El se afla cu echipa in cantonament,…

- Ieri și astazi, Caravana „Știința și imaginație” a poposit la Buzau, unde a oferit multe momente distractive pentru copii și tineri. Evenimentul s-a desfașurat la amfiteatrul din Parcul Tineretului. „Experimente, robotica, telescoape, astronomie, știința și tehnica la Buzau, accesibile tuturor, in parcul…

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca nu știe despre masurile pregatite de Guvern pentru creșterea TVA la bauturi carbogazoase sau creșterea prețului la țigari.