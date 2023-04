Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timișoara a disputat astazi primul meci din returul play-off-ul din liga de elita feminina la fotbal. Cu moralul zdruncinat dupa ultimele partide, banațencele aveau nevoie de un rezultat pozitiv in fața unei echipe periculoase, care dorea sa intre in lupta pentru locul 1, Carmen București.…

- Administratia de Licentiere a Federatiei Romane de Fotbal a anuntat, vineri, lista cluburilor care au primit licenta pentru participarea la competitiile de Club UEFA si UEFA WCL, sezonul 2023 – 2024. Comisia pentru acordarea licentei cluburilor a pronuntat hotararile in data de 20 aprilie 2023. Conform…

- Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat Duminica seara, 2 aprilie, in cel mai important meci al etapei a doua din play-off-ul Superligii de fotbal.Campioana a reușit deschiderea scorului prin Lovro Cvek (69), cu o lovitura de cap, dupa o aruncare de la margine. Universitatea a reușit egalarea la…

- Politehnica Timisoara a mai facut un pas spre titlul national la feminin. Alb-violetele s-au impus fara probleme, in ciuda vremii, pe „Stiinta”, scor 6-0, in fata celor de la Vasas Femina Odorhei. Banatencele pastreaza avansul fata de campioana „U” Cluj, care s-a impus la limita la Comlosu Mare, scor…

- Politehnica Timisoara a mai facut un pas spre titlul national la feminin. Alb-violetele s-au impus fara probleme, in ciuda vremii, pe „Stiinta”, scor 6-0, in fata celor de la Vasas Femina Odorhei. Banatencele pastreaza avansul fata de campioana „U” Cluj, care s-a impus la limita la Comlosu Mare, scor…

- Etapa plina de surprize duminica, cu meciuri interesante și goluri frumoase in Liga I la fotbal feminin. In play-off, Universitatea Cluj, campioana Romaniei, a fost invinsa pe teren propriu, in timp ce lidera clasamentului, Politehnica Timișoara, ajunge la 14 victorii consecutive in acest sezon.Revenita…

- Politehnica Timișoara continua fara pas greșit in elita feminina. Ieri, alb-violetele au obținut o noua victorie, prima pe teren propriu in 2023 a venit in compania celor de la FK Csikszereda, scor 2-0, pe ”Știința”. Timișorencele au atacat de la inceput, dar deschiderea scorului s-a amanat dupa lovitura…

- Politehnica Femina a facut spectacol in prima runda a play-off-ului Ligii I. Alb-violetele au fost conduse cu 2-0 la pauza de a treia clasata, Carmen București, dar timișorencele s-au impus in partea secunda a intalnirii și pastreaza avansul de trei puncte fața de principala contracandidata la titlu…