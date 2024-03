Stiri pe aceeasi tema

- Handbaliștii alb-violeți au obținut o victorie importanta la Sighișoara. Handbaliștii de la SCM Politehnica Timișoara au obținut, astazi, o victorie importanta in fața celor de la CSM Sighișoara, intr-un meci contand pentru etapa a XXI-a a Ligii Naționale.

- In ultimul meci al rundei a XX-a a Ligii Naționale de handbal masculin, echipa locala, CSU Suceava, a dispus cu scorul de 34-29 (17-11) de CSM Sighișoara. Partida a fost dominata de la un capat la celalalt de trupa pregatita de Bogdan Șoldanescu, astfel ca nu s-a pus in nici un moment problema ...

- CSM Constanta si AHC Potaissa Turda au obtinut victorii in deplasare, duminica, in etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin.Vicecampioana CSM Constanta s-a impus clar in fata formatiei CSM Focsani 2007, cu 29-21, dupa ce la pauza a fost 18-8, scrie agerpres.ro.Vitali Komogorov…

- Etapa a 18-a a Ligii Naționale de handbal masculin, „Liga Zimbrilor", a inceput vineri, 23 februarie, cu jocurile: CSU Suceava – Dinamo București 36-40, CSM București – CSM Constanța 25-34 și CSM Bacau – CSM Sighișoara 36-28 (FOTO). Sambata, 24 februarie, se va disputa un singur meci: CSA Steaua București…

- AHC Potaissa Turda a invins-o pe vicecampioana CS Minaur Baia Mare cu scorul de 33-31 (19-18), miercuri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 17-a a Ligii Nationale de handbal masculin, potrivit Agerpres. Minaur a suferit a treia infrangere din acest campionat si ramane pe locul al treilea.In…

- AHC Potaissa Turda a invins-o in deplasare pe CSM Bucuresti cu scorul de 35-29 (17-14), sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Turdenii au condus de la un capat la altul, castigand fara emotii, la o diferenta de sase goluri, scrie agerpres.ro.Cristian…