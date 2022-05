Stiri pe aceeasi tema

- Sambata au avut loc ultimele meciuri din play-out-ul Ligii 2 la fotbal, iar FC Brașov (echipa care se va duela cu Politehnica Timișoara pentru evitarea retrogradarii) a reușit scorul zilei contra celor de la Astra Giurgiu (6-1).

- Liga 1 Feminin: O noua victorie in deplasare pentru echipa de fotbal ACS Fotbal Feminin Baia Mare Miercuri, 20 aprilie, a fost programata etapa cu numarul 5 a play-off-ului / play-out-ului Ligii 1 Feminin, prima dupa o pauza de 3 saptamani cauzata de acțiunile loturilor naționale. Heniu Prungu Bargaului…

- Politehnica Timisoara, varianta feminina, a facut o figura frumoasa azi pe arena „Stiinta”, cu liderul si principala favorita la castigarea unui nou titlu – Universitatea Olimpia Cluj. Oaspetele au deschis scorul, dar imediat au punctat si alb-violetele, prin vedeta Teo Meluta, reusita speciala care…

- Helmut Duckadam (63 de ani) a dat un verdict clar inaintea derby-ului etapei #3 din play-off-ul Ligii 1, partida care le aduce fața in fața pe FCSB și CSU Craiova, ocupantele locurilor 2, respectiv 3. FCSB - CSU Craiova se joaca duminica, 3 aprilie, incepand cu ora 19:00. Partida va putea fi urmarita…

- Tanara Emma Raducanu a pus mana pe o noua afacere caștigatoare. Vedeta de tenis, in varsta de 19 ani, este prezentata ca ambasador al unei marcii de prestigiu din domeniul auto. Anunțul a fost facutpublic recent. Iar acest recent contract de sponsorizare, in ciuda faptului ca a pierdut o serie de turnee,…

- Varianta feminina a Politehnicii Timisoara se descurca excelent in deplasarile din play-off-ul elitei. Astazi, elevele lui Mirel Albon s-au impus cu 6-1 in fief-ul fetelor de la AFC Fair Play Joc Cinstit Bucuresti. Prin acest succes alb-violetele raman in „careul de asi”. Scorul a fost deschis devreme,…

- Politehnica Timisoara nu a reusit sa treaca pe teren propriu de CSM Alexandria in runda a doua a play-off-ului Ligii I la fotbal feminin. A fost 1-1 final dupa ce formatia din Teleorman a reusit sa deschida scorul pe la Baza 2, alb-violetele au egalat in urma executiei Cristinei Sucila din final. Politehnica…

- Dupa o pauza de trei luni, pe 6 martie a inceput play-off-ul Ligii 1, Politehnica Timișoara luand start in a doua parte a sezonului pe terenul echipei Vasas Femina Odorheiu Secuiesc. Daca in toamna meciul s-a incheiat nedecis, 3-3, ieri elevele lui Mirel Albon au obținut cele trei puncte puse in joc,…