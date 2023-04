Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a mai facut un pas spre titlul national la feminin. Alb-violetele s-au impus fara probleme, in ciuda vremii, pe „Stiinta”, scor 6-0, in fata celor de la Vasas Femina Odorhei. Banatencele pastreaza avansul fata de campioana „U” Cluj, care s-a impus la limita la Comlosu Mare, scor…

- Prim-divizionara de fotbal Politehnica Timisoara a obtinut a treia victorie din tot atatea posibile si in play-off, dupa ce in sezonul regulat a avut tot victorii pe linie. De aceasta data, fetele pregatite de Mirel Albon s-au impus la Comlosu Mare unde au intalnit Banat Girls. Ambitie, darzenie, tactica,…

- Politehnica Femina a obținut o noua victorie ”la zero” in play-off-ul elitei. Alb-violetele s-au impus azi la Comloșu Mare, in derby-ul cu ACS Banat Girls, scor 3-0 (2-0), și continua sa conduca in clasament. Poli a deschis scorul in minutul 17, cand Bianca Ienovan a fructificat din fața porții o centrare…

- Politehnica Timișoara continua fara pas greșit in elita feminina. Ieri, alb-violetele au obținut o noua victorie, prima pe teren propriu in 2023 a venit in compania celor de la FK Csikszereda, scor 2-0, pe ”Știința”. Timișorencele au atacat de la inceput, dar deschiderea scorului s-a amanat dupa lovitura…

- Politehnica Timișoara a invins-o in deplasare, la Arad, pe Piroș Security, cu 7-0, in meciul de ieri, care a contat pentru optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal feminin. Alb-violetele nu au avut mila de adversare pe terenul din cartierul aradean Sanicolaul Mic și au avut o galerie formata…

- CFR Cluj l-a cedat pe Adrian Gidea (22 de ani, mijlocaș central) in Liga 2, la ASU Politehnica Timișoara, grupare aflata in colaps din punct de vedere financiar. Gidea, din 2018 la CFR, a caștigat doua titluri in Gruia, bifand 38 de meciuri in toate competițiile. In actuala stagiune, el a prins minute…

- Politehnica Femina iși știe programul din play-off-ul Ligii I. Liderele alb-violete incep anul cu un duel in deplasare la Carmen Bucuresti. Derby-ul de pe teren propriu, din ultima etapa, cu „U” Cluj, ar putea fi decisiv pentru titlu. Echipa pregatita de Mirel Albon si-a stabilit si programul de jocuri…

- Politehnica Timisoara, in varianta feminina, e liderul Ligii I si a sunat adunarea ieri, la Baza 2 a Politehnicii. Patru jucatoare au lipsit, motivat, de la primul antrenament. Alb-violetele nu au altfel noutati in lot, fiind de altfel afectate de intedictia la transferuri, generata de folosirea junioarelor…