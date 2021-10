Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe s-a calificat, joi seara, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, trecand in optimi de U Craiova 1948, scor 1-0, anunța news.ro. Golul a fost marcat de Achahbar, in minutul 38. In minutul 90+2, de la Sepsi a fost eliminat postarul Niczuly, el primind…

- FC Buzau s-a calificat in sferturile Cupei Romaniei, grație victoriei obținute azi, pe stadionul din Crang, impotriva echipei Dunarea Calarași, tot divizionara secunda. A fost 3 – 0 (1-0) pentru formația antrenata de Cristian Pustai. Golurile au fost marcate de Pablo Gaitan, Cristi Ciobanu și Kanda.…

- Calificare fara emoții pentru FC Buzau in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Intr-un meci din optimi, disputat joi dupa-amiaza, in Crang, echipa buzoiana a trecut la pas, 3-0 (1-0) de Dunarea Calarași și s-a calificat in aceasta faza a competiției in care fotbalul buzoian n-a mai fost reprezentat…

- Politehnica si Rapid s-au vazut de nu mai putin de trei ori in stagiunea trecuta si de fiecare data giulestenii au avut castig de cauza. „Fratii” se revad acum in duelul din optimile de finala ale Cupei Romaniei dupa cum s-a stabilit la tragerea la sorti de azi. Deoarece au fost mai slab clasati in…

- Dupa 93-54 in tur, a fost un galop de sanatate si in retur. SCM Timișoara nu a avut niciun fel de emoție nici la returul cu CSM VSKC Miercurea Ciuc din prima runda a Cupei Romaniei. Formația de pe Bega s-a impus cu scorul de 83-63, intr-o partida desfașurata in Sala Constantin Jude, fara spectatori.…

- CSU Sibiu si CSM Galati s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin, luni seara, dupa meciurile din mansa secunda a turului intai. CSU Sibiu a trecut cu 80-65 de CSM Ploiesti, in deplasare, dupa ce castigase si pe teren propriu, cu 80-74, conform agerpres. Justas…

- Gloria Buzau s-a calificat in finala Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa meciul caștigat azi cu HC Zalau. Elevele lui Aurelian Roșca au invins cu 28 – 25, dupa ce la pauza a fost 14 – 11 pentru echipa antrenata de Gheorghe Tadici. Maine, Gloria Buzau va juca finala competiției cu caștigatoarea…