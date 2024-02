Stiri pe aceeasi tema

- ACS Mausoleul Marașești – ACS West Deva 8-4 (5-2) Echipa de futsal a ACS Mausoleul Marașești a obținut a șasea victorie in Campionatul Ligii 1. Miercuri, 24 ianuarie, in Sala Sporturilor, formația manageriata de Romeo Dragan și antrenata de Marius Cozma a intalnit pe ACS West Deva de care…

- ACS Mausoleul – United Galați duminica, 14 ianuarie ora 16:00 Nou promovata in Liga 1 de futsal, ACS Mausoleul Marașești a avut un parcurs excelent in cele 12 etape trecute din campionatul 2023-2024. Formația manageriata de Romeo Dragan și antrenata de Marius Cozma se claseaza pe locul 6, din zece…

- In optimile de finala ale Cupei Romaniei, CSM Unirea Alba Iulia – Sporting Cluj, la Under 19 și LPS Sebeș – CSC Dumbravița, la Under 17 In optimile de finala ale Cupei Romaniei, CSM Unirea Alba Iulia – Sporting Cluj, la Under 19 și LPS Sebeș – CSC Dumbravița, la Under 17, meciuri care deschid sezonul…

- Universitatea Cluj va evolua in aceasta seara, de la ora 19:00, pe terenul celor de la FC Botoșani, intr-o partida ce va conta pentru etapa a III-a, din cadrul grupelor Cupei Romaniei. De la aceeași ora, Rapid București va primi vizita celor de la CFR Cluj. Cu victorie, Universitatea Cluj este calificata…

- CS Mausoleul Marașești – CSM Targu Mureș 5-2 (3-2) In Sala Sporturilor din Marașești, duminica, 3 decembrie, formația locala ACS Mausoleul a disputat ultima partida oficiala a anului 2023 in compania ultimei clasate, CSM Targu Mureș. Gazdele au caștigat cu 5-2, dupa ce la pauza era 3-2. Oaspeții au…

- Echipa de volei feminin CSM Targoviște a inceput cu dreptul duelul cu CSM Coroana Brașov, programat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. In disputa cu ardelencele, vicecampioana Romaniei s-a impus greu, cu 3-2 (21-25, 25-27, 31-29, 25-15, 15-11), dupa ce a avut parte de o revenire de senzație.…

- ACS Mausoleul Marașești – ACS Sepsi SIC 5-5 (2-2) ACS Mausoleul Marașești a jucat duminica, 19 noiembrie, cu una dintre formațiile din grupul celor mai bune din Liga 1 la futsal, ACS Sepsi SIC. In tur, la Sfantu Gheorghe, gazdele caștigasera cu 6-3 iar in ultimele etape obținusera doua victorii și se…

- Urban Titu are parte de un sezon la inalțime in competițiile județene! In campionat, fosta divizionara C are parte de un parcurs fara infrangere, iar in Cupa Romaniei este calificata in optimile de finala. Astazi, in Liga a 4-a, gruparea din sudul județului și-a aratat din nou superioritatea și a dat…