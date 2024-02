Stiri pe aceeasi tema

- Victoria Gugești – Viitorul Ianca 2-1 (0-1) și CSM Adjud 1946 – Rapid Brodoc 3-0 (1-0) Campionatul Superligii Vrancei, care va fi reluat la finalul acestei saptamani, va avea de dat raspunsul la intrebarea: cine va fi reprezentata județului la viitorul baraj pentru promovarea in Liga a III-a. Cele…

- CFF Clujana Cluj Napoca – ACS Mausoleul Marașești 0-5 (0-2) Optimile de finala ale Cupei Romaniei la futsal au programat pentru ACS Mausoleul Marașești deplasarea la Cluj Napoca pentru meciul de duminica, 4 februarie, cu formația locala CFF, fosta divizionara de Liga 1. Oaspeții, care ocupa locul…

- Metalul Buzau – CSM Adjud 1946 5-0 (0-0) CSM Adjud 1946 a jucat, la finalul primei saptamani de pregatire de iarna, primul amical al intersezonului. La Buzau, adjudenii au intalnit sambata, 27 ianuarie, liderul seriei a 2-a a Ligii a III-a, formația locala Metalul. La pauza era egal, 0-0, scor care…

- CSM Adjud 1946 și-a inceput antrenamentele pentru partea a doua a competițiilor județene luni, 22 ianuarie, așa cum fusese programat inițial. Sub ”comanda” antrenorilor Andrei Intuneric, Claudiu Filip și Dan Moței, jucatorii au lucrat, in principal pentru acumulari fizice, pe teren și in sala.…

- Conducerea Asociației Județene de Fotbal a stabilit datele sezonului oficial de primavara. Astfel, returul Ligii a IV-a Inter Conti va incepe pe data de 10 martie. Miercuri, pe 27 martie, sunt programate partidele din optimile Cupei Romaniei, care se disputa intr-o singura manșa, in vreme ce pe 31 ...

- Vremea de primavara va continua sa fie prezenta pe parcursul acestei saptamani in majoritatea regiunilor, insa de saptamana viitoare valorile termice vor scadea si ajung la cele apropiate de normalul calendaristic, timp in care probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in aproape intreg…

- Pe 18 decembrie a avut loc tragerea la sorți a optimilor de finala ale acestui sezon din Champions League. Finala Ligii Campionilor se va disputa la Londra, pe Wembley Stadium, in data de 1 iunie 2024 Programul complet al optimilor din Champions League UEFA a oficializat programul optimilor de finala…

- Programul optimilor de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana | Printre meciuri, Spicul Daia Romana – CS Ocna Mureș și Tarnavele Tiur – CIL Blaj Inaintea ședinței Biroului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Alba, a avut loc tragerea la sorți a jocurilor din cadrul optimilor de finala ale Cupei…