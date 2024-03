Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Ionița II (29 de ani) a inscris un eurogol in meciul dintre Yunnan Yukun și Nanjing City, scor 2-1. Astazi, fostul rapidist Alexandru Ionița II a jucat al doilea lui meci in China, in liga a doua, la Yunnan Yukun. Mijlocașul roman a fost titular in partida cu Nanjing City din etapa secunda…

- Alexandru Ionița (29 de ani) a debutat pentru Yunnan Yukun, formația din China care l-a transferat in aceasta iarna de la Rapid. Echipa sa a remizat in prima etapa a ligii a doua chineze, scor 0-0 cu Foshan Nanshi. Ionița a fost titularizat și a evoluat pe toata durata partidei. Alex Ionița a debutat…

- Alexandru Baluta a transmis un mesaj de lupta, inaintea derby-ului cu Rapid, din etapa urmatoare din Liga 1. Mijlocasul FCSB-ului a declarat ca ros-albastrii au ca obiectiv victoria, deoarece sunt datori fata de suporteri, dupa ce giulestenii i-au invins in ultimele doua meciuri. Derby-ul dintre Rapid…

- Alexandru Ionița (29 de ani) a transmis inca un mesaj dupa desparțirea de Rapid. Mijlocașul a semnat cu Yunann Yukun, locul 3 din liga a doua chineza. Fostul fotbalist al giuleștenilor a vorbit la aeroport in urma cu cateva zile despre plecarea in China și a oferit un mesaj și pentru site-ul oficial…

- Rapid a anunțat astazi desparțirea de Alexandru Ionița (29 de ani). Mijlocașul a plecat inca de zilele trecute in China, acolo unde va evolua pentru Yunnan Yukun, formație din liga a doua. Giuleștenii au anunțat prin intermediul rețelelor de socializare desparțirea de jucatorul pe care Cristiano Bergodi…

- Alex Ionița (29 de ani) a plecat recent de la Rapid pentru a semna cu Yunnan Yukun, formație inființata in anul 2021 ce evolueaza in Liga a 2-a din China, insa Marius Niculae, un apropiat al sau, ii vede deja revenirea in tricoul alb-vișiniu. Niculae a explicat ca Ionița a acceptat sa plece de la Rapid,…

- Alexandru Ionița (29 de ani) va evolua pentru Yunnan Yukun FC, formație din liga a doua chineza. Fostul jucator de la Rapid a oferit primele declarații inainte de plecarea in campionatul chinez. Cristiano Bergodi (59 de ani), antrenorul giuleștenilor, nu l-a utilizat pe Ionița deloc in 2024, iar mijlocașul…

- Alex Ionița (29 de ani) se desparte de Rapid dupa ce Cristiano Bergodi i-a oferit zero minute in 2024. Mijlocașul a primit o oferta din strainatate careia i-a dat curs, iar conducerea și-a dat și ea acceptul. Rapid s-a intarit serios in iarna, a completat lotul lui Cristiano Bergodi cu 6 nume noi, in…