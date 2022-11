Politehnica a luat doar un punct la Slatina

Stiri pe aceeasi tema

- Remiza alba, 0-0, intre CSM Slatina și Poli Timișoara, un rezultat deloc bun pentru banațeni, care ajung la 14 meciuri fara victorie in Liga 2. Ei au castigat doar prima partida, de atunci reusind sase remize si opt infrangeri. Oltenii sunt la al treilea 0-0 in ultimele patru jocuri. Partida disputata…

- CS Minaur nu o duce foarte bine in Liga a II-a. Și se vede in clasamentul competiției, fiind printre echipele aflate la coada clasamentului. Deocamdata aducerea la echipa a unui nu antrenor nu s-a vazut in rezultatele obținute de echipa. Maine Minaur va da piept cu o echipa care nu va fi ușor de batut,…

- Politehnica Timisoara nu-si mai revine in 2022. Alb-violetii aveau nevoie de victorie cu Metaloglobus Bucuresti pentru a-i cedat ultima pozitie, dar au inceput rau jocul si cam tot asa l-au continuat. S-a incheiat 1-2 (0-1), cu cate un penalty de fiecare parte. De la erorile copilaresti, pana la teama…

- Politehnica Timisoara a transferat inca doi straini in incercarea de a se redresa pe final de an. Fundasul grec Angelos Karatasios, care a apartinut si de Olympiacos, si atacantul germano-albanez Fatjon Celani, ultima data in Luxemburg, au semnat cu alb-violetii dupa ce au dat probe. Celani (30 ani)…

- Politehnica Timisoara e in continuare in criza de victorii in actualul sezon al Ligii 2. Desi jocul s-a mai indreptat, echipa pregatita acum de Octavian Benga a ramas cu o singura victorie, cea din prima runda. Sambata, alb-violetii nu vor avea probabil o partida usoara cu nou promovata Minaur Baia…

- Politehnica Timisoara a plecat neinvinsa de pe terenul Unirii Slobozia, una dintre echipele cu pretentii din noul sezon al Ligii 2. A fost un 0-0 fara prea multe ocazii notabile. Principalul aspect pozitiv fiind ca alb-violetii, aflati intr-o situatie delicata in clasament, au luat un punct „afara”.…

- CS Minaur a reușit azi, 3 septembrie, o victorie impotriva celor de la CSM Slatina, scor 2-1. Este a doua victorie din actuala ediție de campionat pentru minauriști, care acum urca puternic in clasament. Trei puncte extrem de importante care o apropie de dorința de accede in Liga I de fotbal. Dar mai…

- Etapa a 4-a a Ligii 2 a debutat vineri, cu meciul CS Comunal Șelimbar – SC Oțelul Galați, 1-1, și se va incheia luni cu partida CSC Dumbravita – CSA Steaua. Programul meciurilor: vineri, 26 august 2022, ora 16:30 CSC Selimbar – SC Otelul Galati 1-1 sambata, 27 august 2022, ora 11:00 FC Brasov – Ripensia…