Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica poate sa-si opreasca patimile in Vinerea Mare, cel putin momentan printr-un rezultat pozitiv, care ar fi conform asteptarilor la Braila, cu modesta Dacia Unirea. Ultima clasata a batut doar Calarasiul iar alb-violetii cauta sa-si schimbe moralul si jocul inainte de foarte probabilul baraj…

- FC Hermanstadt a remizat, marti, pe teren propriu, la Medias, scor 0-0, in partida cu Universitatea Cluj, din etapa a IV-a a play-off-ului Ligii 2. In prologul etapei, sambata, Petrolul a invins in deplasare Concordia Chiajna, scor 1-0, iar duminica, CSA Steaua a remizat, scor 0-0, pe terenul Unirii…

- Liga 2, play-off – etapa 2 Joi, 31 martie:AFC Hermannstadt – Concordia Chiajna 2-1Sambata, 2 aprilie:Steaua – ACS Petrolul 2-1Duminica, 3 aprilie:Unirea Slobozia – Universitatea Cluj 2-2 Clasament:1.Petrolul 50 (1-2)2.Hermannstadt 47 (4-1)3.„U“ Cluj 44 (2-2)4.Steaua 41 (4-3)5.Chiajna 37 (3-4)6.Slobozia…

- Play-off, etapa 1: Sambata, 19 martie – ora 17.30: ACS Petrolul – „U“ Cluj.Duminica, 20 martie – ora 11.30: Hermannstadt – Unirea Slobozia.Luni, 21 martie – ora 18.00: Concordia Chiajna – CSA Steaua. Clasament: 1. Petrolul 49 puncte, 2. „U“ Cluj 42, 3. Hermannstadt 41, 4. Steaua 37, 5. Chiajna 36, 6.…

- Play-off, etapa 1: Sambata, 19 martie – ora 17.30: ACS Petrolul – „U“ Cluj.Duminica, 20 martie – ora 11.30: Hermannstadt – Unirea Slobozia.Luni, 21 martie – ora 18.00: Concordia Chiajna – CSA Steaua. Clasament: 1. Petrolul 49 puncte, 2. „U“ Cluj 42, 3. Hermannstadt 41, 4. Steaua 37, 5. Chiajna 36, 6.…

- In urma rezultatelor ultimei etape a sezonului regulat, conform schemei prevazute de FRF, clasamentele de pornire ale play-off (out) din L2 sunt urmatoarele: * play-off: Petrolul – 49 p; Hermannstadt – 41 p; : U.Cluj -41 (42 p); CSA Steaua – 37 p; 5. Chiajna – 36 p; 6. Slobozia – 33 p; *play-out…

- Gata cu pregatirile si jocurile amicale. De astazi, in Liga 2 se va juca pe puncte. Primul meci oficial din 2022 se va consuma de la ora 20.00, in Banat, unde Poli Timisoara va primi vizita liderului Petrolul Ploiesti. Confruntarea de pe stadionul „Dan Paltinisanu“ va fi arbitrata de Iulian Calin (Stefanesti).…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 14.524 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 125 de decese. Numarul pacienților din terapie intensiva a crescut fața de joi cu 13. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 14.524 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID…