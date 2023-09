Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a remizat azi in runda a 4-a a Ligii 3 in ceea ce poate fi derby-ul Seriei 8, cu FC Bihor, nume de care sunt legate multe dueluri la nivel superior. A fost 1-1 dupa un meci plin de evenimente, multe neplacute pentru gazde, care au suferit noi accidentari. Murariu si Curescu au…

- Etapa a IV-a a Ligii a III-a a programat sambata dupa amiaza, pe Areni, duelul dintre Foresta Suceava și Șomuz Falticeni. „Galben-verzii" s-au impus la final cu scorul de 3-2, dupa ce la pauza oaspeții au condus cu 2-1. Au marcat Mihalciuc (19), Makongo (71), Cozma (75), respectiv Savin ...

- Politehnica Timisoara incepe maine campionatul Ligii 3. Duelul cu Phoenix Buzias va fi insa ultimul pentru fostul international U19 Denis Radu in tricoul alb-violetilor. Anuntul a fost facut de managerul general Costel Pantilimon, care a spus ca fundasul dreapta va merge sub forma de imprumut cu optiune…

- Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 4-1 in deplasarea de la Politehnica Iași, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii 1, și a urcat pe locul secund in clasament. Universitatea Craiova a inceput bine și putea deschide scorul in minutul 4, dar Markovic a trimis pe langa poarta dintr-o poziție…

- Politehnica Timisoara ramane fara succes in teste cu echipele din Liga 3. Dupa eliminarea prematura din Cupa, dupa prelungiri la Lugoj cu Phoenix Buzias, alb-violetii s-au deplasat azi pe terenul celor de la CSM Deva, o pretendenta la promovare care a abordat jocul cu nume folosite mai putin in amicalele…

- Politehnica Timisoara nu a obtinut victoria nici in cel de-al doilea test cu o divizionara C in aceasta vara. Alb-violetii s-au simtit mai bine in prima repriza si cu nou promovata CSC Peciu Nou, la care au ajuns in aceasta vara si Mera si Ignea. Gazdele de pe „Dan Paltinisanu” au deschis scorul prin…

- Luni spre seara, la stadionul Dan Paltinișanu a avut loc reunirea echipei de fotbal Politehnica Timișoara. Fara antrenorul principal Paul Codrea, aflat inca in concediu, ședința de pregatire a fost condusa de antrenorul secund Antonio Foale și de preparatorul fizic Remus Datcu. 31 de jucatori s-au aflat…