- Politehnica Timisoara spera sa puna capat seriei nefericite din campionat cu un succes in dauna mai modestei Dacia Unirea Braila, locul 19. Alb-violetii s-au despartit si de Dorin Toma in acest scop iar echipa va fi condusa de „secundul” Toni Foale. Cel aflat la al treilea atfel de interimat in „B”…

- Politehnica Timisoara se vede cu sansa a doua intr-un duel cu colega Unirea Slobozia. Ialomitenii au inceput bine campionat si nu acelasi lucru se poate spune despre alb-violeti. Mai mult, este deja a patra deplasare stagionala a banatenilor pana in coltul de sud-est al tarii in circa o luna si jumatate.…

- Alb-violetii o tin din deplasare in deplasare in acest start de sezon. Impreuna cu jocul proaspat trecut din Cupa, 2-1 cu Lipova, Politehnica Timisoara va ajunge in weekend la al cincilea meci din sapte pe terenuri straine. De aceasta data alb-violetii lui Dorin Toma infrunta Metaloglobus Bucuresti…

- Politehnica Timisoara e pregatita sa primeasca vizita Buzaului lui Cristian Pustai cu fani in tribune. Antrenorul Dorin Toma e convins ca elevii sai se vor bucura de un plus mare cu suporterii fideli alaturi pe „Dan Paltinisanu”. In alta ordine de idei, alb-violetii au ajuns la un „echilibru” in privinta…

- Politehnica Timisoara a plecat azi la Cluj-Napoca pentru duelul cu „U” din prima etapa, dar miscarile din lot au continuat. „Aripa” Alin Manea s-a despartit de alb-violeti dupa mai bine de doi ani si jumatate in club. Apoi, in aceasta seara a sosit, sub forma de imprumut de la Rapid, mijlocasul defensiv…

- Un nou fotbalist de perspectiva s-a alaturat gruparii SSU Politehnica Timisoara. Bogdan Minteuan a semnat un contract valabil in urmatoarele doua sezoane cu trupa alb-violeta din esalonul secund. Acesta s-a nascut pe 27 decembrie 2002 la Cluj-Napoca. The post Bogdan Minteuan e polist cu acte-n regula…

- SSU Politehnica e aproape sa echilibreze complet balanta plecari-veniri din aceasta vara. Ultimul sosit in alb-violet e o solutie U20 – „aripa” Bogdan Minteuan de la Minaur Baia Mare, nimeni altul decat fiul fostului campion cu CFR Cluj – Alin Minteuan. Tanarul care va implini 19 ani in decembrie a…