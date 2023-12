Stiri pe aceeasi tema

- Și micii prinți de la Centrul de Resurse și Referința in Autism Micul Prinț il așteapta pe Moș Craciun. Poți sa fii ajutorul Moșului pentru cei 55 de copii diagnosticați cu autism donand carți pentru copii, jucarii sau dulciuri: Cei care vor sa faca o fapta buna și sa-i sprijine pe copiii diagnosticați…

- Asa cum anuntam saptamana trecuta, Politehnica Timisoara ramane peste iarna cu 30 din cele 31 de puncte castigate pe teren in Liga 3. FRF a publicat astazi decizia Comisiei de Disciplina si Etica in cazul folosirii jucatorului Robert Curescu in stare de suspendare la jocul retur cu Phoenix Buzias (scor…

- Moș Craciun la tine acasa! Este una dintre cele mai frumoase surprize pe care o puteți face copiilor, familiei, prietenilor sau colegilor. Daca iți dorești sa surprinzi o persoana draga, echipa AliGin Surprize la Domiciliu poate reprezenta ajutorul tau de nadejde in acest sens. Avand alaturi de tine…

- Jessie Baneș a lansat un colind, intitulat „Vin romanii de Craciun acasa”, un cadou muzical magic, oferit de artista fraților romani de pretutindeni, potrivit radiogoldfm.ro .Artista și moderatoarea Gold FM Jessie Baneș și-a anunțat fanii pe rețelele de socializare despre crearea piesei și le-a transmis…

- Politehnica Timisoara a avut din nou un meci mai dificil in deplasare in Liga 3. Fanii alb-violeti au avut emotii ca favoritii lor nu vor invinge ultima clasata ACB Ineu. Golul izbavitor a venit in prelungiri si a fost marcat de Andrei Halos. Elevii lui Paul Codrea vor incheia anul si cu o veste proasta,…

- Pentru al patrulea meci la rand acasa Politehnica Timisoara a perforat poarta oaspetilor din „C” de mai bine de cinci ori. Astazi a venit randul celor de la Avantul Periam, care au reusit la randul lor sa inscrie de doua ori, suparandu-l astfel putin pe Paul Codrea. A fost 5-2 pentru alb-violeti, care…

- Politehnica Timisoara are parte de poate cea mai dificila deplasare a toamnei, sambata, pe terenul favoritei seriei – FC Bihor. Un „afis” mare pentru nivelul Ligii 3 si care a atras interes cu multe zile inainte de disputare. Duelul va fi in nocturna pe arena „Iuliu Bodola”, una cu multe amintiri pentru…

- Politehnica Timisoara s-a descatusat azi pe „Electrica”, in runda a 6-a a Ligii 3, pe spinarea mai modestei ACB Ineu. A fost 6-1 (3-1) pentru alb-violeti, care au parut ca pot puncta la aproape fiecare faza. Atat „principalul” Paul Codrea, cat si conducatorul Fane Pantilimon au fost mai relaxati pe…