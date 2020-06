Stiri pe aceeasi tema

- Relațiile sino-americane sunt la cel mai scazut nivel. Duminica, ministrul chinez de Externe, Wang Yi (foto) , nu și-a menajat vorbele cand a vorbit despre tensiunea reinnoita dintre cele doua țari, de la inceputul crizei de coronavirus . China și Statele Unite sunt „in pragul unui nou Razboi Rece”,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a denuntat din nou, miercuri, "incompetenta" Chinei in gestionarea epidemiei de coronavirus, atribuind Beijingului responsabilitatea pentru o "crima in masa" care afecteaza intreaga lume."Un nebun din China tocmai a emis un comunicat in care atribuie tuturor…

- In cadrul unei teleconferințe consacrate pandemiei care a ucis peste 320.000 de persoane in intreaga lume, dupa apariția sa in China, in decembrie 2019, cele 194 de țari membre ale OMS au convenit sa lanseze „cat mai curand(…) un proces de evaluare imparțial, independent și complet”. Aceasta evaluare,…

- Un consilier economic cheie al presedintelui american Donald Trump a declarat ca China ar trebui sa plateasca "compensatii" pentru daunele provocate de noul coronavirus, dand vina pe Beijing pentru pandemie, relateaza luni dpa, potrivit Agerpres."Ei au provocat daune imense lumii", a spus…

- „Presedintele Trump a reafirmat faptul ca Statele Unite sunt angajate intr-o limitare eficienta a armamentului care sa includa nu numai Rusia, ci si China, si asteapta cu nerabdare discutii viitoare pentru a evita o cursa costisitoare a inarmarii”, a aratat administrația americana intr-un comunicat.…

- Trump ameninta ca va impune tarife Beijingului, din cauza pandemiei. ”Se discuta despre cat de puternic trebuie lovita China” Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundata in fata pandemiei de coronavirus si a amenintat ca…

- "OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un anumit motiv; o organizatie finantata in mare parte de SUA a fost totusi foarte mult de partea Chinei. Vom analiza asta mai bine. Din fericire, am respins din timp sfatul lor de a pastra deschise frontierele cu China. De ce ne-au facut o astfel de recomandare…