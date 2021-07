Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul sloven Tadej Pogacar a castigat miercuri etapa a 17-a a Turului Frantei, desfasurata pe distanta de 178,5 km intre Muret si Saint-Laury-Soulan, incheiata pe Col du Portet, si pastreaza tricoul galben, transmite AFP. La altitudinea de 2.215 metri, in Pirinei, liderul formatiei UAE…

- Ciclistul sloven Tadej Pogacar a castigat miercuri etapa a 17-a a Turului Frantei, desfasurata pe distanta de 178,5 km intre Muret si Saint-Laury-Soulan, incheiata pe Col du Portet, si pastreaza tricoul galben, transmite AFP. La altitudinea de 2.215 metri, in Pirinei, liderul formatiei…

- Ciclistul olandez Steven Kruijswijk, locul 3 in Turul Frantei 2019, a abandonat miercuri in timpul etapei a 17-a a Turului Frantei, fiind nevoit sa urce in masina de asistenta a echipei Jumbo Visma dupa primii kilometri ai etapei regina a editiei 2021 a Marii Bucle. Potrivit EFE, Kruijswijk, 34 ani,…

- Belgianul Wout van Aert (Jumbo-Visma) a castigat, miercuri, etapa a XI-a a Turului Frantei, desfasurata pe o distanta de 198,9 kilometri, intre Sorgues si Malaucene, potrivit news.ro. Van Aert, 26 de ani, este la a cincea victorie de etapa in Marea Bucla. El a fost urmat de francezul Kenny…

- Rutierul britanic Mark Cavendish a castigat etapa a 10-a a Turului Frantei, disputata, marti, intre Albertville si Valence, pe o distanta de 191 kilometri. Rutierul echipei Deceuninck-Quick Step a obtinut a treia victorie in actuala editie a Turului Frantei si a 33-a in istoria participarilor…

- Ciclistul sloven Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a castigat miercuri, in solitar, etapa a 5-a a Turului Frantei, un contratimp individual care a avut loc pe distanta de 27, 2 km, intre localitatile Change si Laval, scrie AFP. Pogacar a fost cronometrat in 32:00, fiind urmat de elvetianul…

- Belgianul Tim Merlier (Alpecin-Fenix) a câștigat, luni, etapa a treia a Turului ciclist al Frantei (desfașurata între Lorient și Pontivy, pe distanta de 182.9 kilometri). Pe locul al doilea a terminat compatriotul și colegul sau de echipa Jasper Philipsen, în timp ce francezul Nacer…

- Olandezul Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a castigat, duminica, etapa a doua a Turului Frantei, care s-a desfasurat intre localitatile Perros-Guirec si Mur-de-Bretagne, pe distanta de 183,5 kilometri, informeaza News.ro. Pe locul doi s-a clasat Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), iar pe…