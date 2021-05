Poevestea copilului abandonat pe o cale ferată care a devenit medic Povestea de viața a lui Valentin Perduș face parte, parca, dintr-un scenariu de film. Actualmente, Valentin Perduș este medic la Spitalul Municipal Timișoara, dar pana sa ajunga aici, barbatul a trecut printr-o mulțime de greutați și obstacole. Pe cand avea doar o luna, Valentin a fost abandonat de parinți pe o cale ferata. A fost salvat de niște straini care l-au gasit acolo și așa a ajuns intr-un centru de plasament, unde a fost batut, umilit și infometat. A trecut prin patru case de copii și a reușit sa fie integrat in sistemul de invațamant, la o școala profesionala. Barbatul a povestit ca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu și Universitatea Craiova se vor intalni, sambata, de la ora 20.30, in finala Cupei Romaniei la fotbal. Meciul se va disputa pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești cu spectatori, in limita a 25 % din capacitatea arenei, informeaza Gazeta Sporturilor.Partida, transmisa in direct de Digi Sport…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a fost profund dezamagit dupa infrangerea suferita sambata seara, 1-3 cu CFR Cluj. Grecul și-a pus la zid jucatorii dupa evoluția din partea secunda și le-a cerut scuze fanilor. El nu ințelege cum munca depusa in ultimele luni se poate…

- Majoritatea localitaților din Cluj se afla in scenariul verde, insa sunt și cateva in care incidența infectarilor cu SARS-CoV-2 a ramas ridicata și in care inca sunt in vigoare restricții suplimentare.

- FCSB și CFR Cluj se vor intalni in a 22-a ediție a Supercupei Romaniei, astazi, de la ora 19:00, iar Gigi Becali (63) i-a transmis lui antrenorului Toni Petrea (46) sa nu „forțeze” jucatorii in meciul de pe stadionul „Ilie Oana”. Meciul de la Ploiești poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și…

- Mama fotbalistului George Țucudean a incetat din viața, iar clubul CFR Cluj ii transmite condoleanțe sportivului. Citește și: Moarte suspecta la Ploiești: o tanara de 17 ani a fost gasita moarta „Suntem cu gandul la fostul atacant al echipei noastre, George Țucudean, dupa plecarea timpurie…

- Facultatea de Teatru și Film, impreuna cu intreaga comunitate a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj (UBB), iși exprima solidaritatea cu actrița Maia Morgenstern și cu fiica acesteia, Cabiria, studenta a facultații/universita

- UBB Cluj cumpara Hotelul Opera Plaza, cinci stele - Hotelul Opera Plaza ar urma sa fie cumparat de UBB Cluj, daca Ministerul Educației iși va da acordul. Senatul UBB Cluj a decis in ședința de luni, 15 martie, alocarea sumei de 44 de milioane de lei pentru a fi cumparat Hotelul Opera Plaza, a declarat…

- Ministrul Transporturilor a anuntat ca astazi a fost dat startul in cadrul contractului de servicii pentru realizarea documentatiei tehnice care sa stea la baza viitoarei autostrazi Ploiesti - Comarnic - Brasov, tronson important al A3. Se discuta inclusiv despre doua viitoare tuneluri, in Sinaia si…