Balint, început de drum Laszlo Balint, noul antrenor al Petrolului a susținut prima sa conferința de presa ca tehnician al „lupilor”. „Cred ca știu perfect ce inseamna aceasta poziție, la acest club și in acest moment. Nu este un moment ușor, daca ar fi fost toate bune și frumoase nu s-ar fi ajuns la o schimbare de antrenor pe parcursul campionatului, știu perfect ce inseamna un asemenea moment, e clar ca exista o responsabilitate și o oarecare presiune, dar le-am spus-o și baieților, personal cred ca presiunea e un privilegiu. De-aia ne-am apucat de fotbal, de-aia suntem in aceasta meserie, sa jucam și sa activam la… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- Noul antrenor al echipei Petrolul Ploiesti, Laszlo Balint, considera ca lotul pe care il are la dispozitie are un potential mult mai mare decat o arata in acest moment pozitia in clasamentul Superligii de fotbal, potrivit Agerpres."Clar nu este un moment usor.

