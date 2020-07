Stiri pe aceeasi tema

- Minicipalitatea continua frezare și turnarea de covor asfaltic pe strada Pictor Theodor Aman. In paralel, echipele SSPM executa lucrari de intreținere pe mai multe strazi din oraș dar și pe aleile din Parcul Cancicov. Articolul FOTO: S-a finalizat asfaltarea pe strazileCarpați și Prelungirea Bradului.…

- Acum un an, pe vremea aceasta, era in plin circuit „Ready?/ Play!”. Alerga de la un turneu la altul, dupa mingi de meci și puncte ATP. Acum, in vremuri pandemice, tenismenul bacauan Alexandru Manole nu mai alearga decat pe terenul de antrenament. Meciurile sunt și ele de antrenament, cele mai aprige…

- Din aceasta saptamana, in Bacau, funcționeaza un nou cochet salon de infrumusețare, destinat celor care au grija de felul cum arata. Aici se presteaza servicii de frizerie, barbering și coafura, „totul la un nivel profesional, cu personal care abia așteapta sa satisfaca nevoile clienților in cele mai…

- Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacau invita amatorii de astronomie, la Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, la sesiunile de observații astronomice din zilele de miercuri, 15 iulie 2020 si vineri 17 iulie 2020, in intervalul orar 22.30 – 00.00. In condițiile in care cerul va…

- Liliana Adochiței revine in cotidianului Deșteptarea. De data aceasta, ca oaspete… acasa deoarece, la drept vorbind, Lili nu a plecat niciodata cu adevarat de aici. Aici, unde, vreme de mai bine de un deceniu, și-a pus amprenta stilistica și iscalitura pe reportaje nepereche. Și cand nu a scris despre…

- In anii din urma, de 1 iunie, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGSAPC) Bacau organiza tot soiul de acțiuni care sa le faca micuților viața mai luminoasa. Punctul cel mai aglomerat era, desigur, „Orașelul Copiilor”, „construit” in parcul Cancicov. Acolo, erau intampinați…

- In duminica care urmeaza, liturgia Bisericii celebreaza Solemnitatea Rusaliilor cu care se incheie timpul pascal. Trimiterea Duhului Sfant asupra ucenicilor lui Isus incheie acest timp bogat si da loc actiunii Duhului in comunitate, in Biserica. De asemenea, in aceasta duminica ne concentram asupra…

- Ministerul Educației și Cercetarii a stabilit, in vederea cuprinderii in invatamantul prescolar a copiilor cu varste intre 3 si 6 ani, derularea succesiva a urmatoarelor etape (la nivelul fiecarei unitati de invatamant): – reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinița in acest an scolar si doresc…