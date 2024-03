BITOLIA SPORT a organizat marea deschidere a magazinului BITOLIA SPORT în Băneasa Mall Dupa o dezvoltare spectaculoasa in ultimii ani, in care am simțit caldura și aprecierea clienților noștri pentru produsele Bitolia Sport, a venit momentul sa facem un pas inainte și sa pregatim o surpriza in luna lui Martisor, cu care ne dorim sa incantam pe toți iubitorii de sport și de articole sportive, de la mic la mare. Anunțam cu bucurie faptul ca in data de 9 martie, la mall Baneasa in București, in cadrul complexului comercial Feeria, a avut loc marea deschidere a primului magazin fizic BITOLIA SPORT dedicat exclusiv produselor din gama BITOLIA SPORT. Magazinul ii va primi pe toți pasionații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

