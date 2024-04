Stiri pe aceeasi tema

- La 31 decembrie 2023, lungimea rețelei de drumuri publice totaliza 86.388 km, din care 17.677 km (20,4%) drumuri nationale, 35.046 km (40,6%) drumuri judetene si 33.665 km (39,0%), drumuri comunale. Din punctul de vedere al tipului de acoperamant, structura retelei de drumuri publice inregistra: 49,4%…

- PSD considera ca trebuie definit un mecanism automat pentru majorarea anuala a salariului minim din Romania, intr-o maniera predictibila, care sa garanteze cresterea nivelului de trai si a puterii de cumparare pentru toti salariatii din Romania, potrivit comunicatului de presa al formatiunii. Conform…

- Numarul locuintelor finalizate in Romania, in 2023, a ajuns la 71.454 de unitati, in scadere cu 1.878 locuinte, comparativ cu anul 2022, arata datele publicate, ieri , de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. Pe medii de rezidenta, in anul 2023 fata de anul 2022, se evidentiaza…

- „Ce vedem acolo sunt doua lucruri: pe de o parte, vedem o crestere constanta a numarului de companii care se confrunta cu anumite tipuri de dificultati financiare si indeosebi in ceea ce priveste capacitatea de a atrage finantare, si ma refer aici la termenul de bancabil, capacitatea acestor companii…

- Drumul unui șofer de microbuz roman s-a oprit brusc in Ungaria, unde a intrat in coliziune cu un alt microbuz inmatriculat in Romania. Pentru Viorel Dascalescu avea sa fie ultima calatorie. Acasa, barbatul din Olginzi, județul Neamț, in varsta de 48 de ani, era așteptat de soție, dar și doua fetițe.…

- Adi Mutu a transmis un mesaj razboinic si anunta o lupta nebuna pentru castigarea Ligii 1. „Briliantul” a avut prima reactie dupa ce CFR Cluj a castigat meciul cu FCU Craiova, scor 3-1, din etapa a 26-a a Ligii 1. CFR Cluj a avut nevoie de 13 minute pentru a deschide scorul in Banie. El […] The post…

- Primul si singurul spital social din Romania va fi gata luna aceasta, la Iasi. Parintele Dan Damaschin, cunoscut ca ajuta mii de copii si mame in suferinte, a construit, din donatii, un spital cu zeci de specializari, cu aparatura performanta si chiar farmacie. Medicii de aici vor fi platiti din donatii…

- Piața construcțiilor rezidențiale s-a contractat in 2023, fiind emise doar 34.646 autorizatii de construire, in scadere cu 20,6%, arata datele INS publicate joi.Trendul descendent s-a remarcat in toate regiunile: Bucuresti-Ilfov (-1648 autorizatii), Sud-Muntenia (-1575), Nord-Vest (-1499), Vest (-1062),…