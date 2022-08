Stiri pe aceeasi tema

- O aparent banala schimbare a unor placuțe de inmatriculare auto a fost suficienta pentru a reaprinde un conflict „inghețat” din Balcani, la granița dintre Kosovo și Serbia: in regiune s-au auzit din nou zgomotele focurilor de arma și ale alarmelor antiaeriene, iar Rusia și-a facut imediat simțita prezența:…

- Adrian Bucur discuta, miercuri, cu sociologul Gelu Duminica, in cadrul emisiunii „PODCASTv”, despre declarațiile controversate ale premierului Ungariei, Viktor Orban, de la Baile Tușnad, dar și despre scandalul creat in spațiul public romanesc de o serie de afirmații ale lui

- Consiliul European se reuneste in zilele de 23 si 24 iunie 2022, la Bruxelles, avand pe ordinea zi subiecte precum relatiile Uniunii cu partenerii externi, situatia din Ucraina, cererile de aderare ale Ucrainei, Republicii Moldova si Georgiei, aspecte economice, Conferinta privind viitorul Europei si…

- Analistul de politica extrena Valentin Naumescu este de parere ca Franta sustine Ucraina in razboiul impotriva Rusiei, doar formal si pentru imagine, iar acest sprijin va oprit in cateva luni. Franta respinge mai degraba dominatia SUA in Europa decat dominatia Rusiei asupra Europei de Est, completeaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz si premierul italian Mario Draghi s-au urcat impreuna la bordul unui tren special cu destinatia Kiev, relateaza media italiene si germane, citate de AFP si Reuters. Cei trei lideri s-au urcat la bordul acestui tren special in Polonia…

- Consecințele negative in lume ale invaziei Rusiei in Ucraina se agraveaza și afecteaza 1,6 miliarde de oameni, a avertizat miercuri șeful Națiunilor Unite, Antonio Guterres, care a prezentat un al doilea raport al organizatiei cu privire la repercusiunile internaționale ale conflictului armat, informeaza…

- Iarna care urmeaza va fi foarte dificila pentru ucraineni ”din cauza agresiunii Rusiei”, a atras atenția președintele Volodimir Zelenski in mesajul sau de marți seara, relateaza CNN și News.ro . Liderul de la Kiev spune ca a discutat cu oficiali guvernamentali și reprezentanți ai celor mai mari companii…

- Incercarile Ucrainei de a folosi armele straine pe care le-a primit impotriva țintelor de pe teritoriul Rusiei vor duce la o schimbare a situației intr-o direcție nefavorabila. Despre astfel de consecințe a anunțat de purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov. "Nu vreau sa vorbesc despre scenarii…