- Aflata in urmarirea liderului detasat, FCSB, Rapid e neinvinsa de sase partide, castigand toate cele patru meciuri jucate in 2024 in Superliga.Vineri, 16 februarie 2024, incepe etapa a 26 a a Superligii 2023 2024, runda intinzandu se pe durata a patru zile.De la ora 20.00, a fost programat un duel din…

- Albion Rrahmani, 23 de ani, se simte excelent la Rapid și a vorbit in presa din Kosovo despre Superliga și despre experiența pe care o traiește la clubul din Giulești. Atacantul iși dorește sa ajunga in La Liga, la Real Madrid, și crede ca naționala sa e mai puternica decat Romania, pe care o va intalni…

- Cristiano Bergodi (59 de ani) a prefațat meciul pe care Rapid il disputa in compania Oțelului, sambata, de la ora 20:00, in cadrul rundei cu numarul 24 din Superliga. Antrenorul giuleștenilor refuza sa iși faca socoteli pentru play-off. Rapid este la 11 puncte in spatele liderului FCSB, dar Cristiano…

- Damjan Djokovic (33 de ani) a semnat cu Rapid. Mijlocașul croat a fost prezentat oficial de clubul din Giulești și va incepe treaba imediat. Djokovic a reziliat de curand contractul cu FCSB, a primit 70.000 de euro pentru a accepta sa plece, apoi a zburat in Antalya, unde Rapid are cantonamentul. El…

- GSP.ro ii contureaza portretul lui Borisav Burmaz, noul atacant in varsta de 22 de ani transferat de Rapid. Burmaz e stangaci, are 1,85m, 73 de kilograme și vine de la Vozvodac, locul 6 din Serbia, in tricoul careia a marcat in actuala stagiune 10 goluri in 18 partide, fiind al 3-lea golgheter al campionatului.…

- Rapid a anunțat astazi ca s-a desparțit de Juvhel Tsoumou (33 de ani), atacantul adus in noiembrie. Contractul lui cu Rapid a ținut pana in iarna, iar clubul a decis sa nu i-l prelungeasca, așa cum anunța GSP inca de pe 17 decembrie. A fost o mutare de nicaieri, intrucat fostul atacant de la Hermannstadt,…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, s-ar fi gandit sa il transfere pe Daniel Paraschiv, atacantul de la Hermannstadt. Doar ca finanțatorul roș-albaștrilor ar fi fost convis de staff-ul tehnic și de MM Stoica sa nu il ia pe jucatorul cu un gol in național Romaniei, pentru ca nu s-ar potrivi pe stiulul…

- Rapid a remizat cu CFR Cluj 0-0 și a ieșit din Cupa Romaniei. Iar Basarab Panduru crede ca giuleștenii au facut o greșeala majora la meciul cu CSA Steaua, din etapa precedenta a grupelor. Rapid a terminat pe 3 grupa B, la egalitate cu CFR Cluj. Dar a ratat calificarea la golaverat. Dupa meciul din Giulești,…