Poate de înțeles…Noul serial „Familia Addams” se va filma în România! Cineastul american Tim Burton va filma in mai multe zone din Romania serialul „The Addams Family” (Familia Addams), o productie MGM Television si Netflix. In octombrie 2020, a fost anuntat ca Burton, nominalizat la Oscar pentru „Corpse Bride” si „Frankenweenie”, pregateste un serial live-action „Familia Addams/ Addams Family”, dezvoltat de MGM Television. Scenariul va fi scris de Alfred Gough si Miles Millar, creatorii „Into the Badlands”, care vor fi coordonatori si producatori executivi, iar Tim Burton va regiza si va fi producator executiv. Acesta va fi unul dintre putinele seriale din cariera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

