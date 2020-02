Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Buzau va implementa in premiera, un proiect ultramodern pentru fluidizarea traficului rutier din municipiu. Investiția de aproape 24 de milioane de lei este finanțata in proporție de 98% din fonduri europene, prin Agenția de Dezvoltare Regionala „Sud- Est”. Proiectul vizeaza managementul inteligent…

- Iesirile publice ale sefilor PSD Bacau, care cer prioritizarea autostrazii Bacau-Brasov, in detrimentul autostrazii Iasi -Tg. Mures, ignorand sansele reale de dezvoltare ale regiunii, sunt aspru criticate de Marius Bodea, Presedintele Comisiei de Transport si Infrastructura din Camera Deputatilor: "PSD…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, luni, ca va solicita Institutului de Sanatate Publica un raport pentru a vedea in ce masura calitatea aerului din Bucuresti afecteaza starea de sanatate a populatiei. Rapoarte asemanatoare vor fi cerute și primariilor din Iași și Brașov.…

- Premierul Ludovic Orban susține ca Executivul va cere finanțarea studiului de fezabilitate pentru Autostrada Targu Mureș-Ungheni, din fonduri europene, catalogand parteneriatul public-privat drept „o gluma”.„Primul ministru al Transporturilor care a vorbit de autostrada Targu Mureș- Iași-…

- Dupa un inceput in forta, cu masuri de salvare a padurilor furate, ministrul iesean al Mediului a intrat hotarat pe terenul imbacsit al poluarii urbane. Insa nu la Iasi - unde, deunazi, reprosa lipsa mijloacelor de transport electrice, a spatiilor verzi si a soselei de centura si amenintand cu cresterea…

- De doi ani, regia de transport local timisoreana are si o aplicatie pe mobil, in vreme ce la Cluj a fost lansata anul trecut. Inainte ca versiunile operatorilor de transport sa fie lansate, calatorii se puteau ghida – asa cum inca se face in Iasi – dupa aplicatiile pentru telefoanele smart create de…

- Circulația mijloacelor de transport public va fi modificata in municipiul Iasi, in perioada 30 noiembrie – 1 decembrie pentru a permite buna desfașurare a evenimentelor prilejuite de Ziua Naționala a Romaniei. Astfel, sambata, 30 noiembrie, intre orele 9:00 și 12:00, și duminica, 1 decembrie, pana la…

- Tonetele CTP Iasi de la care pot fi ridicate cardurile de catre pensionarii arondati acestora sunt urmatoarele: 1. Piata Unirii ➝ Luni – Vineri, 06:00 - 21:00 2. Tg. Cucu ➝ Luni - Vineri, 06:00 - 21:00 3. Zimbru ➝ Luni - Vineri, 06:00 - 21:00 4. Familial ➝ Luni - Vineri, 06:00 - 21:00 5. CUG Vechi ➝…