PNL, PSD și UDMR continuă negocierile pe ministere și pe programul de guvernare Negocierile pentru formarea guvernului vor fi reluate sambata dupa pranz, urmand sa se realizeze programul de guvernare și acordul politic dintre PNL, PSD, UDMR și grupul minoritaților, informeaza Hotnews .„Ne vom intelege si pe structura Guvernului. Astazi (vineri) am agreat Pachetul social, iar maine (sambata), la ora 14.00, reluam discutiile pe structura Guvernului si cred ca maine o sa avem definitivat și Programul de guvernare. Tot maine vom agrea acordul politic (intre PNL, PSD, UDMR și minoritati – n.r.)”, a afirmat, vineri seara, Lucian Bode, prim-vicepreședinte al liberalilor. „Vom spune… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

