Potrivit unui proiect al ANAF, se va extinde lista ­bunurilor cu risc fiscal ANAF vrea sa extinda lista bunurilor cu risc fiscal ridicat monitorizate prin sistemul RO e-Transport și a publicat miercuri, 17 aprilie 2024, un proiect de ordin in acest sens, potrivit Hotnews. Lista actualizata a bunurilor cu risc fiscal ridicat, de care firmele de transport ar trebui sa țina cont, ar urma sa intre in vigoare de la 1 iulie 2024, potrivit proiectului. Conform proiectului de ordin al ANAF, lista actualizata a bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier, monitorizate prin sistemul RO e-Transport, include:Carne și organe comestibile*; Pești și crustacee, moluște și alte… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

