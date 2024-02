Stiri pe aceeasi tema

- PNL Bucuresti nu va vota propunerea de buget publicata de primarul Nicusor Dan, pentru ca tine Bucurestiul blocat, iar viziunea de dezvoltare lipseste cu desavarsire, a transmis marți Sebastian Burduja. Liderul PNL Bucuresti susține ca, de aproape patru ani de zile, edilul Capitalei ne dezamageste constant,…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a facut un anunț entuziast privind lansarea Consiliului Consultativ al Copiilor, o inițiativa colaborativa intre Primaria Capitalei și UNICEF. Intr-o postare recenta, edilul a declarat ca 20 de copii cu varste cuprinse intre 11 și 17 ani vor fi selectați pentru a face…

- In mesajul sau, Piedone atrage atenția asupra situației alarmante in care se afla arborii din sector și ii adreseaza chiar o rugaminte lui Nicușor Dan: "Hai la munca! Treci la treaba, profesore, ca… daca nu ne composteaza ploșnițele, sigur ne strivește vreun copac!" "HAI LA MUNCA! Verifica urgent…

- Fermierii si transportatorii continua protestele ajunse in ziua a saptea si spun ca nu pleaca din strada pana cand nu se vor gasi solutii. Guvernul promite ca va rezolva nemultumirile lor in sedinta de Guvern de joi. De la acciza pe carburant pana la subventii si plafonarea RCA-ului. Protestatarii nu…

- Președintele PNL București, oficialul aflat in fruntea Ministerului Energiei, il critica pe actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan. Sebastian Burduja spune ca Bucureștiul „e exemplu de manual de esec in ceea ce priveste sistemul de termoficare”. Sunt, așadar, sageți direcționate catre actualul ocupant…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a informat, vineri, ca in acest an au fost reabilitati 45 - 50 de kilometri de retea de termoficare, dintre care 10 - 15 kilometri prin fonduri europene.

- Prin masurile de blocare a dezvoltarii comunitații, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a dat inapoi Bucureștiul cu paisprezece ani. Nivelul de colectare al taxelor locale pe proprietați a scazut in capitala, in contextul in care guvernul le-a marit valoarea efectiva anuala, releva surse din…