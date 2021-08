Președintele PNL Ludovic Orban susține ca sondajele care arata cifre in scadere, de 16-17% pentru PNL, din ultima vreme, sunt efectul intrarii in cursa pentru șefia partidului a premierului Florin Cițu. Prezent duminica la Oradea, alaturi de șeful filialei Ilie Bolojan, Orban i-a convins pe membrii PNL Bihor sa semneze moțiunea cu care el se […] The post PNL a inceput sa scada in sondaje dupa ce a intrat in cursa pentru șefia partidului Florin Cițu. Bihorul a semnat cu Orban appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .