- Incepand cu 1 iulie 2018, vor intra in vigoare noile tarife privind utilizarea locurilor de parcare din Capitala, in functie de zona de parcare, conform reglementarilor aprobate prin votul Consiliului General, anunta Primaria Capitalei.

- Parcarea mașinii in centrul Capitalei ar putea costa 10 lei pe ora, potrivit noilor tarife aprobate joi de Consiliul General al Municipiului București. In prezent, pentru o ora de parcare se platește 1,5 lei. Potrivit proiectului CGMB, care a fost aprobat cu 31 de voturi pentru și doua impotriva, in…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat tarifele de exploatare a parcarilor din Bucuresti, tarife care pot ajunge la 10 lei pe ora, cu TVA, in zona centrala a Bucurestiului. In prezent, parcarile publice din Capitala au un tarif de 1,5 lei pe ora.Citeste si: SCANDAL la…

- Parcarea in zona centrala ii va arde pe bucuresteni la buzunare. Consiliul General al Capitalei are in plan sa majoreze tarifele pentru parcare. Daca in prezent bucurestenii scot 1.5 lei pentru a-si lasa masina o ora in parcarile publice, conform unui proiect care va fi supus la vot joia viitoare,…

- Avand in vedere ca in ultima perioada, activitatea Primariei Municipiului Bucuresti precum si activitatea Primarului General au devenit subiectul predilect al opozitiei, in special a PNL - care a ales PMB ca tema de atac in batalia pe functii din interiorul PNL-, in dorinta de a construi inca de pe…

- Primaria Capitalei vrea sa de 63 de milioane de lei pentru o parcare subterana in Piața Dorobanți. Proiectul se afla pe ordinea de zi a ședinței de consiliu general de pe data de 4 mai. Parcarea ar urma sa aiba doua niveluri și 283 de locuri, iar in proiect durata de realizare a investiției este menționata…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit luni, la sediul Municipalitatii, cu fostul mare international Ionut Lupescu, cu care a discutat despre o serie de proiecte de dezvoltare a infrastructurii sportive din Capitala. Primarul General, Gabriela Firea: "Forurile sportive din Romania au nevoie…