Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| EMOȚII la sediul alianței USR PLUS, dupa inchiderea urnelor de vot. Declarațiile candidaților EMOȚII la sediul alianței USR PLUS, dupa inchiderea urnelor de vot. Declarațiile candidaților Membrii alianței USR PLUS sunt vizibil emoționați așteptand rezultatele alegerilor locale…

- pagina mesagerul_01_02 Articol comandat de Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate (parte a Aliantei USR PLUS), cod mandatar financiar 21200391 The post Viziunea Aliantei USR-PLUS pentru dezvoltarea turismului appeared first on Stiri Neamt .

- Alegerile de duminica, 27 septembrie, reprezinta primul test local și pentru Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate, adica PLUS. Formațiunea condusa la nivel central de fostul prim-ministru Dacian Cioloș nu a intrat singura in batalia electorala, ci in alianța cu USR. La Botoșani, lidera județeana…

- Mai bine de doua decenii a bantuit Primaria, precum omul invizibil, fara sa aiba ori sa-l intereseze contactul cu altcineva decat cu „șeful”. Fara vreo urma de inițiativa sau personalitate, a existat pur și simplu in umbra Marelui ajuns la Bruxelles. Trezit la realitatea unei lumi in schimbare, in care…

- Politic Adrian Gadea, dupa ce Parlamentul a votat majorarea cu 40% a pensiilor: “Este vremea ca PNL sa respecte legile țarii și sa-i respecte pe pensionari” 23/09/2020 14:53 Parlamentul a votat, marți, majorarea pensiilor cu 40%, amendament susținut de PSD la legea rectificarii bugetare.…

- Uniunea Salvați Romania se afla in Botoșani la prima batalie electorala pentru alegerile locale. Și a aruncat in lupta ce are mai bun: președintele organizației județene candideaza la Consiliul Județean, iar liderul de la municipiu a intrat in cursa pentru Primaria Botoșani. Și nu o fac singuri, ci…

- Este de-a dreptul fabulos modul in care administrația locala reușește, de cateva saptamani bune, sa rezolve toate problemele orașului. Precum un scamator al banilor publici, distinsul viceprimar cu atribuții de primar scoate pe tapet soluție dupa soluție. Totul iși gasește rezolvare și sursa de finanțare,…

- In acest an 2020, judetul Valcea si municipiul Ramnicu Valcea au sansa de a intra in linie dreapta spre modernizare. Pentru acest lucru este nevoie de o coagulare a tuturor partidelor care reprezinta dreapta politica in judetul nostru. Pentru ca avem obligația de a ne achita fața de alegatorii dreptei,…