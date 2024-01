Stiri pe aceeasi tema

- Formația timișoreana Imund a lansat videoclipul piesei „Trezit”, realizat cu ocazia celui mai recent concert susținut de baieți in Timișoara in cadrul unei seri speciale dedicata eroilor Revoluției din 1989, la Nemesis Art Club. Sub genericul „Eroii nu au moarte!”, evenimentul a debutat cu un recital…

- Toosii a lansat “IDGAF”. Piesa introspectiva documenteaza durerea pe care a indurat-o, dar și numeroasele triumfuri pe care le-a obținut pe parcurs. Pentru a marca aceasta ocazie speciala, artistul lanseaza un videoclip care surprinde momente intime. „IDGAF” este cea mai recenta muzica de la Toosii…

- Compania Naționala “Poșta Romana” a lansat astazi, in 8 orașe din țara, inclusiv Timișoara, o colecție unica a 100 de carți poștale și 100 de NFT-uri cu figuri ale romanilor care au opus rezistența regimului comunist, majoritatea fiind arestați. 92 de figuri aparțin unor disidenți necunoscuți pana acum…

- Trupa timișoreana Diluvian Collapse a lansat un nou dublu single, Renegade, care a fost inregistrat in Consonance Studio din orașul nostru. La sfarșitul saptamanii trecute, rockerii au susținut un concert in cadrul evenimentului Metal Attack Fest care s-a desfașurat la clubul Flex din Arad, iar in luna…

- Pe numele ei adevarat Andreea Hodineanț, solista timișoreanca Altheya a lansat o piesa noua, care poarta numele de „Razboi“. „Piesa asta a aparut in mijlocul unui razboi interior, a fost scrisa in zece minute, intr-o respirație, terapeutic, din „joaca”. Ascultand ce a ieșit și impartașind cu prietenii…

- Proiectul de muzica electropop/synthwave Berlin Division și solista Thea au lansat un videoclip plin de culoare pentru piesa „So Alive”. O compoziție care indruma auditoriul inspre o calatorie in care pasul este ghidat de fericirea sincera a libertații depline. Aparut in 2023, in Timișoara, Berlin Division…

- Feli iși unește creativitatea și talentul cu artistul de hip-hop și trap NANE și lanseaza impreuna piesa Pana-n zori , o colaborare muzicala neașteptata, cu ispirație din folclorul romanesc.