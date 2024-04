Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de elevi și profesori de la Colegiul Național „C.D. Loga” din Timișoara au ajuns la spital, incepand de noaptea trecuta, cu dureri abdominale, varsaturi și scaune diareice. Deocamdata, nu se cunoaște cauza intoxicației. Cursurile au fost suspendate miercuri, 3 aprilie.Potrivit ISU Timiș, numai…

