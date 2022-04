Plopenarii, pe val, ­Blejoiul… pe scut! CSO Plopeni a mai facut un pas important inainte pentru salvarea de la retrogradare, echipa lui Daniel Dumitrache parand ca a gasit cadențapotrivita: niciun eșec in 2022, 3 victorii la rand in ultimele meciuri și doua succese consecutive in deplasare, pe terenul ”sateliților” – 1-0 la Sepsi 2 și, acum, 1-0 la Hermanstadt 2. De fiecare data a marcat cate un fundaș, Roberto Alecsandru fiind autorul golului de 3 puncte de aceasta data și, plopenarii ajung, in doar 4 meciuri, la ”cota” de puncte realizata in cele 15 meciuri din 2021 (cate 10)! Din pacate, pe cat de buna a fost prestația jucatorilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

