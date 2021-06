Ploile torențiale continuă. Toată țara va fi afectată în următoarele zile Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de instabilitate atmosferica și precipitații insemnate, valabila de luni, ora 10.00, pana miercuri, ora 10.00. Potrivit ANM, in jumatatea de est a țarii și local la munte vor fi averse insemnate cantitativ, descarcari electrice, intensificari ale vantului și izolat grindina. Ploile vor avea și caracter torențial, […] The post Ploile torențiale continua. Toata țara va fi afectata in urmatoarele zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

