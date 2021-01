Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu Hotararea nr. 3/25.01.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Prahova, Municipiul Ploiești se incadreaza in intervalul de referința a incidenței ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mica sau egala cu 1,5 cazuri/1000 locuitori, respectiv 1,16. Masurile…

- Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 05.01.2021 – 18.01.2021, respectiv 06.01.2021 – 19.01.2021 la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județ, transmisa Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba de catre Direcția de Sanatate Publica…

- PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA COMUNICAT, In conformitate cu Hotararea nr. 90/28.12.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Prahova, Municipiul Ploiești se incadreaza in intervalul de referința a incidenței ratei cumulate a cazurilor pe ultimele…

- In conformitate cu Hotararea nr. 80/23.11.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgenta Prahova, Municipiul Ploiești se incadreaza in intervalul de referința a incidentei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mare de 3 cazuri/1000 locuitori, respectiv 7,49. Masurile specifice,…

- Astazi, 23 noiembrie 2020, in cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Gorj, a fost adoptata Hotararea nr. 58, prin care s-au stabilit urmatoarele: I. Avand in vedere ca rata de incidența cumulata a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in localitatea Vagiulești…

- In conformitate cu Hotararea nr. 74/07.11.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgenta Prahova, Municipiul Ploiești se incadreaza in intervalul de referința a incidentei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mare de 3 cazuri/1000 locuitori, respectiv 3,10. Masurile specifice care…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova s-a intrunit sambata, 07.11.2020, intr-o noua ședința extraordinara, organizata in sistem audioconferința, pentru a supune dezbaterii și aprobarii Hotararea nr.74/07.11. 2020 pentru aprobarea unor noi masuri in vederea combaterii raspandirii infecției…

- CJSU a decis ca-n Șieu Magheruș sa se poarte masca și in spațiile publice deschise. Incidența cazurilor covid a depașit 3/1.000. In municipiu, mai mulți elevi de la Gimnaziala ”Ștefan cel Mare” raman de maine acasa. In urma analizei dinamicii cazurilor de COVID 19, CJSU a decis ca in localitatea Șieu…