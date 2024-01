Ploieștenii, contribuabili bun-platnici și în 2024! • 99 de persoane au achitat taxele și impozitele locale chiar inainte de a se da startul incasarii • Anul acesta, cuantumul darilor la stat este indexat cu rata inflației, de 13,8% N. Dumitrescu Ploieștenii care dețin in proprietate imobile, terenuri sau mașini se dovedesc și in 2024 contribuabili bun-platnici. Dovada sunt cele 99 de persoane care au achitat, pana pe 3 ianuarie a.c., deja, on-line, taxele și impozitele datorate, din care doua persoane au beneficiat și de reducerea de 10% pentru ca au achitat suma in integralitate, in condițiile in care startul oficial al incasarilor a fost joi,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

