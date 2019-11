Stiri pe aceeasi tema

- Inundații masive in nordul Angliei din cauza ploilor torențiale din ultimele zile. Precipitațiile abundente au provocat ieșirea din albie a raului Don, care a inghițit mai multe autostrazi, provocand ambuteiaje uriașe și ingreunand circulația rutiera.

- Evenimentul a avut loc in cursul noptii in valea Kilembe din districtul Kasese, a anuntat Societatea de Cruce Rosie din Uganda. Uganda este afectata de intemperii in aceasta perioada - varful sezonului ploios - motiv pentru care autoritatile guvernamentale au emis luni cod rosu de inundatii…

- Ploile torentiale care au cazut in statul Kogi din centrul Nigeriei au permis unui numar de peste 100 de detinuti sa evadeze dintr-o inchisoare locala, a anuntat marti purtatorul de cuvant al Serviciilor corectionale din aceasta tara africana, citat de AFP, potrivit AGERPRES.Citește și: Klaus…

- Peste cinci persoane si-au pierdut viata in ultimele doua zile, din cauza ploilor torentiale din sud-estul Spania. De asemenea, alte 3.500 au fost evacuate. In continuare, este haos pe toate drumurile!

- Inundații puternice au loc in Spania, fiind afectata in special regiunea Valencia. In imaginile video pot fi vazute masini luate de șuvoaiele de apa. Școlile au fost inchise, iar peste un sfert de milion de copii au ramas acasa, au anunțat joi autoritatile, scrie Agerpres, citand AFP. In regiune a fost…

- Sase persoane au decedat, iar una este in continuare data disparuta dupa ce ploile torentiale au maturat in ultimele trei zile regiunile din nordul Vietnamului, au anuntat miercuri autoritatile, citate de agentia DPA potrivit Agerpres. Printre persoanele decedate se numara trei muncitori in constructii…

- Orasul Istanbul a fost paralizat sambata de ploi torentiale, care au provocat moartea unei persoane, si inundatii de proportii ce au afectat o parte din Marele Bazar, unul din siturile istorice ale celui mai mare oras din Turcia, potrivit AFP. Un barbat fara adapost a fost gasit mort intr-un pasaj subteran…

