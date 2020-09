Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, vineri, cod portocaliu de ploi si vijelii. De asemenea, a mai fost anuntata o alerta ANM de cod galben de vreme rea. Iata care sunt zonele afectate din Romania! Alerta meteo ANM: Cod portocaliu de ploi și vijelii Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua coduri, portocaliu…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a lansat avertizari de tip COD GALBEN și COD PORTOCALIU pentru perioada urmatoare. Pentru intervalul 19 august, ora 10 – 19 august, ora 21 a fost emis un COD PORTOCALIU de instabilitate atmosferica accentuata și cantitați de apa insemnate. In intervalul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de instabilitate atmosferica, valabila in toata țara pana miercuri, la ora 10.00. Alerta intra in vigoare marți, la ora 12.00, și este valabila pana miercuri, la ora 10.00. Potrivit meteorologilor ANM, in regiunile nordice, centrale și in zona…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza speciala pentru București, valabila pana marți seara, la ora 22.00, și anunța instabilitate atmosferica, ce se poate manifesta prin vijelii, averse torențiale și grindina.„Instabilitatea atmosferica va fi in accentuare, iar spre…

- Meteorologii au emis cod gablen și portocaliu de vreme rea pentru mai multe regiuni ale Romaniei.Citește și: GALERIE VIDEO Drama in Japonia: 50 de morți, iar 1,3 milioane de persoane au primit ordin de evacuare din cauza ploilor torențiale COD GALBEN: Interval de valabilitate: 07 iulie,…

- Vreme haotica in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe mesaje de avertizare meteo. In timp ce o parte a țarii se afla sub cod galben de disconfort termic, o alta parte va fi lovita de vijelii puternice.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii, valabila pe parcursul zilei de duminica in 15 judete din centrul si sud-vestul...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o alerta cod portocaliu de vreme severa imediata pentru o parte din județul Hunedoara. Avertizarea se refera la „averse torențiale ce vor cumula 25…35 l/mp, descarcari electrice, grindina”. Este vizata zona zona de munte de peste cota 1.800 de metri din…