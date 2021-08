A fost emisa o atentionare Cod galben de ploi abundente. 27 de județe, inclusiv Caputala, sunt vizate, incepand de sambata, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. In intervalul 28 august, ora 15:00 – 29 august, ora 23:00, vor fi averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si izolat grindina in Oltenia, sudul Banatului, nord-vestul Munteniei, Maramures, […] The post Ploi torențiale in aproape toate țara, sambata și duminica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .