Ploi și vijelii în weekend. Care sunt zonele cu atenționări Vremea va fi capricioasa in acest weekend, fiind anunțate ploi si furtuni in multe zone ale tarii. Vor fi precipitatii pe arii extinse si izolat va fi grindina. Sambata, conform ANM, vremea va fi in general instabila, iar in majoritatea zonelor va fi racoroasa. Vor fi innorari temporar accentuate si se vor semnala averse, descarcari […] The post Ploi și vijelii in weekend. Care sunt zonele cu atenționari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

