Ploi musonice în India - Cel puţin 76 de morţi şi zeci de dispăruţi VIDEO Salvatorii, printre care numerosi militari, au încercat sâmbata sa gaseasca supravietuitori în mijlocul noroiului si resturilor dupa alunecari de teren si inundatii care au provocat moartea a 76 de persoane în India lovita de ploile musonice, informeaza AFP, potrivit News.ro.

Zeci de persoane sunt înca date disparute în jurul Mumbaiului, principalul oras financiar al tarii si capitala statului Maharashtra, unde au fost înregistrate toate aceste decese si din care aproape 90.000 de locuitori au fost evacuati.







În districtul Raigad,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii, printre care numerosi militari, au incercat sambata sa gaseasca supravietuitori in mijlocul noroiului si resturilor dupa alunecari de teren si inundatii care au provocat moartea a 76 de persoane in India lovita de ploile musonice, informeaza AFP.

- Trei aluncari de teren s-au produs recent in districtul Raigad din India. Autoritațile au transmis ca au demarat operațiuni pentru salvarea oamenilor din regiune.NDRF team shifting locals to safe areas in Maharashtra\"s Kolhapur. #Maharashtraflood pic.twitter.com/X9KlhCE1OV — Shivangi Thakur (@thakur_shivangi)…

- Trei aluncari de teren s-au produs recent in districtul Raigad din India. Autoritațile au transmis ca au demarat operațiuni pentru salvarea oamenilor din regiune.NDRF team shifting locals to safe areas in Maharashtra's Kolhapur. #Maharashtraflood pic.twitter.com/X9KlhCE1OV — Shivangi Thakur (@thakur_shivangi)…

- Cel putin 36 de persoane si-au pierdut viata si alte cateva zeci sunt date disparute in urma alunecarilor de teren provocate de ploile musonice din vestul Indiei, a anuntat vineri un responsabil local, relateaza AFP, potrivit Agepres. Trei alunecari de teren s-au produs joi in districtul Raigad,…

- Veștile proaste nu se opresc, insa, aici, și asta deoarece mai multe persoane s-ar putea afla, in continuare, sub daramaturi. Operatiunile de cautare si salvare sunt in curs de desfasurare.Cladirea care s-a prabusit era situata intr-o mahala din suburbia Malad din Mumbai.Drumurile si pietele din Mumbai…

- Cel putin 18 persoane au murit intr-un incendiu declansat luni intr-o fabrica de produse chimice din statul Maharashtra din vestul Indiei, a informat politia, relateaza dpa. Incendiul a izbucnit luni dupa-amiaza in unitatea de productie de dezinfectanti a fabricii din districtul Pune. In prezent…

- Cu doua luni inaintea startului programat al Jocurilor Olimpice de la Tokyo, cazurile de COVID-19 cresc alert in Japonia, in timp ce imunizarea se mișca intr-un ritm tot mai lent. Traducere din revista Science Doar 1% din niponi sunt complet vaccinați , o pondere mult mai mica decat in Statele Unite,…

- Chhattisgarh, Delhi, Karnakata, Maharashtra si Rajasthan, unele dintre cele mai afectate state indiene de al doilea val COVID, au oprit compania de vaccinare pentru persoanele din grupa de varsta 18-44 de ani din cauza lipsei vaccinurilor, relateaza dpa, citata de Agerpres . India, u nul dintre cei…