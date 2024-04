Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a crescut frecvența și amploarea asalturilor mecanizate probabil intr-o incercare de a sparge apararile ucrainene inainte ca noroiul de primavara sa ingreuneze manevrele și inainte ca Kievul sa primeasca ajutor militar suplimentar, potrivit Institutului pentru Studierea Razboiului (ISW)

- Atacul cu drone al Ucrainei asupra instalațiilor industriale din Republica Rusa Tatarstan marcheaza un punct de cotitura substanțial in capacitatea Kievului de a efectua lovituri cu raza lunga in adancul teritoriului rus, a declarat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul sau din 2 aprilie,…

- Forțele ruse au atacat duminica regiunea ucraineana Harkov, cel puțin cinci persoane fiind ranite in urma unei lovituri cu rachete. Șeful Serviciului de informații al apararii din Ucraina, Kirilo Budanov, avertizeaza ca Rusia va relua in curand atacurile cu rachete Kalibr. „Faptul ca nu au intreprins…

- Forțele ruse exploateaza deficitul de aparare antiaeriana a Ucrainei pentru a lansa un nou atac care are ca scop distrugerea rețelei energetice a țarii, susține Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul de vineri, 22 martie.

- Lipsa de muniție a Ucrainei cauzata de intarzierile ajutorului SUA ar putea duce in curand la o strapungere a Rusiei pe linia frontului, a spus o evaluare serioasa a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW). In ultimul sau raport din 13 martie, ISW a subliniat ca Ucraina este forțata sa raționalizeze…

- Rusia nu a desfașurat de cateva zile un avion de avertizare timpurie și control A-50, a declarat purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene, Yurii Ihnat, in aer, pe 27 februarie, dupa ce Rusia a pierdut al doilea avion al acestui model, noteaza Kyiv Independent. Forțele aeriene ruse au pierdut recent…

- Ocupanții ruși au recapatat inițiativa pe toata linia frontului și vor putea desfașura acțiuni ofensive oricand și oriunde vor se arata intr-un articol recent al Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW).

- O racheta ruseasca a lovit marți seara orașul Kramatorsk din regiunea Donețk. Șase persoane au fost ranite ca urmare a atacului, iar una este disparuta fiind probabil prinsa sub daramaturile cladirii lovite. Tot marți, ministrul rus al apararii Serghei Șoigu a anunțat ca forțele ruse au capturat satul…