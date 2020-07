Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri, la Bistrita, ca aviatia va fi folosita pentru cresterea precipitatiilor, urmand sa fie create doua centre zonale in Moldova si Muntenia. "Am prins si in programul de relansare economica utilizarea aviatiei pentru cresterea…

- Productia de grau a Romaniei va inregistra o scadere semnificativa in acest an, din cauza secetei prelungite, dar cu toate acestea Romania va avea un surplus suficient pentru a putea participa la licitatiile internationale organizate de Egipt, cel mai mare importator mondial de grau, au declarat ieri,…

- Reuters: Seceta ar putea reduce aproape la jumatate productia de grau din Romania, al doilea exportator din UE. Recolta, estimata la 5-7,4 mil. tone in acest an Productia de grau a Romaniei va inregistra o scadere masiva in acest an, din cauza secetei prelungite, au declarat luni pentru Reuters o serie…

- "Din pacate, peste consecințele pandemiei se suprapune și o seceta extrema și puternica in Dobrogea și Moldova. Foarte multe dintre culturile insamanțate in toamna – trei milioane de hectare de grau, orz, orzoaica, rapița, sunt compromise in diferite grade", a declarat Adrian Oros, ministrul Agriculturii,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a precizat ca, incepand de joi, comitetele locale si cele judetene pentru situatii de urgenta, la solicitarea fermierilor, vor putea consemna dimensiunea pagubelor produse de seceta. "Din pacate, in Moldova, in Dobrogea,…