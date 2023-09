Stiri pe aceeasi tema

- Situație dramatica in Capitala. Oamenii legii, dar și salvatorii sunt in alerta. Totul, dupa ce un barbat amenința ca se arunca de la etajul opt al unui bloc din București. La fața locului se afla inclusiv negociatori din cadrul Poliției. Un barbat ameninta ca se arunca de la etajul opt al unui bloc…

- Inca o persoana care a suferit arsuri in exploziile de la statia GPL din Crevedia a decedat marti dimineata, la Spitalul ”Bagdasar Arseni” din Capitala. Bhakta Bahadur era un... The post Inca un barbat a murit la spital in urma exploziei de la Crevedia appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un barbat a fost imobilizat de politistii din Bucuresti dupa ce a refuzat sa opreasca masina pe o conducea, el fiind urmarit in trafic. Ea a refuzat și sa fie testat pentru consumul de alcool si droguri, in masina sa fiind gasite mai multe substante din categoria drogurilor de risc. Politisti din cadrul…

- O situație greu de imaginat a pus in alerta atat salvatorii, cat și oamenii legii. Din primele informații, totul s-a intamplat in stația de metrou Piața Unirii 2. Acolo unde un barbat – a carui varsta și identitate nu sunt cunoscute deocamdata – s-a legat cu catușe de șina de metrou. Nu se știe pana…

- Ajungem sa traim ca-n America (am forțat puțin termenul de „Vestul Salbatic”, folosit in titlu), cu precizarea ca in Romania nu e atat de liber... The post Impușcaturi ca-n „Vestul Salbatic”, pe raul Mureș. Dupa o cearta, un barbat intr-o barca a scos pușca și a tras dupa un „adversar” aflat pe mal…

- Șocant! Un batran a murit dupa ce a cazut de la etajul unui spital privat din Capitala, in care era internatUn barbat a cazut, joi dupa amiaza, de la etajul Spitalului Enayati Medical City din sectorul 1 al Capitalei. Omul, in varsta de 89 de ani, ar fi suferit de mai multe afecțiuni medicale, printre…

- Peste 100 de concurenți de toate varstele s-au intrecut la o competiție de caiace, pe Lacul Titan din Capitala. Nu au intrat in concurs doar sportivi de performanța, ci și oameni care folosesc sportul drept terapie in lupta bolilor grave ori persoane cu dizabilitați.

- Alexandra Pacuraru, fiica patronului Realitatea Plus, a avut un derapaj in prime-time, dupa ce a facut observații cu privire la aspecte intime ale proprietarul publicației EvZ, Dan Andronic. Andronic sustine ca abordarea este parte a campaniei destinata preluarii publicatiilor pe care le conduce.