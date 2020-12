Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timisoara a pierdut, numai in ultimul an, sute de procese si a avut de achitat despagubiri de 18 milioane de lei, din care 14,3 milioane de lei au fost deja achitati. Printre procesele pierdute se numara si cel cu familia femeii care si-a pierdut viata in timpul furtunii din septembrie 2017,…

- Primaria municipiului Timișoara are de platit 18 milioane de lei ca despagubiri si cheltuieli de judecata pentru procesele pierdute in acest an, a declarat primarul orașului, Dominic Fritz, relateaza Agerpres.Acesta a maispus ca a achitat peste 14 milioane de lei din cele 18 de la preluarea mandatului.500.000…

- Pana la finalul anului in curs, Primaria Timișoara va trebui sa scoata din buzunar suma de aporximativ 18 milioane de lei pentru plata taxelor aferente proceselor in care e implicata, respectiv pentru plata diferitelor despagubiri pentru sutele de procese pierdute. Situația trebuie sa inceteze, primarul…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a virat partidelor politice subventii de 23 de milioane de lei in primele zece zile ale lunii octombrie. Cei mai multi bani i-a primit PSD, respectiv 11.554.112 lei, fiind urmat de PNL care a primit 6.413.147 lei. Conform estimarilor facute…

- In urma cu cinci ani, facea senzatie in Vrancea cazul falsificatorilor de retete medicale, intre care farmacisti, medici de familie sau oncologi. Dupa ani de judecata, intregul dosar este pe cale sa se stinga, dupa ce instanta a anulat toate masurile de supraveghere tehnica.

- O fabrica din Belgia a scos pe banda rulanta dozele de vaccin anti-COVID-19. Veștile bune continua, caci in acest an, specialiștii susțin ca o suta de milioane de doze vor ajunge pe piața.

- Ar fi trebuit sa fie gata intr-un an, cel mult doi, insa sunt departe de finalizare. Este vorba depre centurile unor orașe care au ajuns sa ne coste nu doar timp pierdut, ci și bani. Drumarii alungați de pe șantiere cer acum zeci de milioane de lei drept despagubiri.

- In anul 2019, a fost anuntata organizarea unei licitatii pentru conversia si scanarea cartilor funciare din Bucuresti si Ilfov. Contractul cadru a fost estimat la aproximativ 100 milioane lei, adica in jur de 20 milioane euro. In cursa pentru adjudecarea contractului s-au inscris Adrian Iosif Gal (topograf),…