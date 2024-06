Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat ca firma care a construit podul de la Braila condiționeaza deschiderea circulației, dupa lucrarile de reabilitare, de plata a 230 de milioane lei, care sa fie decontați de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Ion Sterian, directorul general al Transgaz, compania cu capital majoritar de stat ce deține monopolul in transportul gazelor naturale din Romania, a raportat venituri nete de peste 1,9 milioane de lei pentru anul 2023. Acesta este unul dintre cei mai bine platiți manageri de companii de stat din țara,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmarire penala, impreuna cu ofițerii de poliție judiciara din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane – Direcția de Investigare a Criminalitații Economice, au desfașurat astazi percheziții domiciliare la sediul…

- Bucureștiul inregistreaza peste 10 milioane de vizite lunare in mall-uri. Dintre cele 12 mall-uri din Capitala, trei atrag lunar 3 milioane de vizite, iar doua dintre acestea se apropie de un trafic de aproape doua milioane de vizite pe luna. Brand Management, lider pe piața de indoor advertising din…

- Mai exact, anul trecut, firma STRATEGIC SYS SRL, deschisa in 2020 și deținuta in proporție de 50% de Coldea și 50% de Dumitru Cocoru, a raportat un profit net de 4.837.140 de lei, adica aproximativ 1 milion de euro.Cealalta firma este o agenție imobiliara, deschisa in 2021 de cei doi foști generali.…

- Revolut, indragita platforma de servicii financiare, a introdus o actualizare importanta destinata romanilor rezidenți in Regatul Unit. Astfel, de la 28 martie 2024, aceștia vor folosi exclusiv IBAN-uri asociate Regatului Unit. Aceasta decizie raspunde necesitaților operaționale specifice ale companiei.…

- Inaugurarea oficiala a Argeș Mall in județul Argeș este programata pentru 25 aprilie. Deschiderea acestui modern centru comercial reprezinta o etapa semnificativa in dezvoltarea peisajului comercial regional. Centrul comercial este o investiție realizata de Prime Kapital, nume proeminent in domeniul…